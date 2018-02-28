Николаевский офицер нуждается в помощи в сборе средств на лечение онкологии

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 615 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(369)   

Александр Конотопенко
Николаевскому офицеру морской пехоты необходима помощь в борьбе с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает Виктория Христенко на своей странице в Facebook.

Так, Александру Конотопенко - в 2010-2012 году командир 1 отдельного батальона морской пехоты, а сейчас проходит службу в КВМС, необходимо 15 тысяч евро на лечение онкологического заболевания за границей.

Карта Приват Банка 5168 7422 1143 0800 на имя Конотопенко Александра Яковлевича.

Ранее сообщалось, что николаевцев просят помочь беременной женщине в борьбе с лимфомой желудка и легкого.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество