Николаевский офицер нуждается в помощи в сборе средств на лечение онкологии

Александр Конотопенко Николаевскому офицеру морской пехоты необходима помощь в борьбе с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает Виктория Христенко на своей странице в Facebook.

Так, Александру Конотопенко - в 2010-2012 году командир 1 отдельного батальона морской пехоты, а сейчас проходит службу в КВМС, необходимо 15 тысяч евро на лечение онкологического заболевания за границей.

Карта Приват Банка 5168 7422 1143 0800 на имя Конотопенко Александра Яковлевича.

Ранее сообщалось, что николаевцев просят помочь беременной женщине в борьбе с лимфомой желудка и легкого.