В Николаеве открывается новая медицинская услуга для горожан

Медицинский центр ReaMed, известный в Николаеве уникальным оборудованием и ярким кадровым составом, открывает новое направление медицинских услуг – медицинская помощь врачей и среднего медицинского персонала Центра на дому у жителей города. Теперь у горожан есть возможность, не выходя из дома, получить широкий спектр медицинских услуг:

— консультации докторов (семейный врач, терапевт, невропатолог, кардиолог, хирург);

— медицинские манипуляции (уколы, капельницы, перевязки, обработка пролежней, катетеризация мочевого пузыря, очистительные клизмы, компрессы и др.);

— все виды массажа (в том числе детям до года);

— ЛФК и разработка после травм;

— комплексные программы реабилитации после инсультов, травм позвоночника;

— реабилитация детей с ДЦП;

— уход за больными, услуги сиделки;

— косметологические процедуры.

Такая форма медицинской помощи крайне востребована для лежачих больных, пациентов после инсульта, переломов шейки бедра, позвоночника, детей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей.

И главное, Центр ReaMed гарантирует высокую квалификацию персонала и качество медицинских услуг!

Нет времени и возможности ходить по врачам? Звоните нам: тел. (0512) 37-61-19, https://www.reamed.com.ua, https://www.facebook.com/reamed.center/