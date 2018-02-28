В Николаеве слегка уменьшился тариф на отопление и горячую воду

В Николаеве немного уменьшились тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

Так, во вторник, 27 февраля, в Киеве состоялось заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (НКРЕКП). Во время заседания было утверждено постановление по корректировке тарифов для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в сторону уменьшения:

- с 1274,87 грн/Гкал (с НДС) действующий до 1265,62 грн/Гкал (с НДС), откорректированный, - с 33,72 грн/м.кв (с НДС) действующий до 33,47 грн/м.кв (с НДС), откорректированный, - с 76,29 грн/м.куб (с НДС) действующий до 75,80 грн/м.куб (с НДС), откорректированный.

В частности отмечается, что 11 января нынешнего года во время очередного заседания НКРЕКП были одобрены проекты постановлений по корректировке тарифов для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». После внесения всех замечаний уже 15 февраля было проведено их открытое обсуждение и вынесен вопрос об утверждении на заседании НКРЕКП.

Постановление по корректировке тарифов утверждено и будет введено в действие после публикации в официальном печатном издании - газете «Урядовый курьер».

Напомним, что ранее областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» информировало своих потребителей об изменении тарифов на тепловую энергию.