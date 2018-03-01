В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова начал свою работу обновленный сайт

23 февраля заработал обновленный сайт Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, предложенный и разработанный Учебно-научным центром европейской интеграции и Центром информационных технологий НУК.

Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

«Сегодня в эпоху информационных технологий, такое мощное учебное и научное заведение, как НУК, просто должно быть на гребне новейших технологий. Наши будущие студенты должны понимать с первого момента знакомства с НУК, посетив наш сайт, что это передовой университет. Мы доступно и просто предоставим возможность абитуриентам легко определяться с будущей профессией, выбрать свою специальность и получить консультацию от специалистов приемной комиссии. И, конечно, нам есть чем гордиться, и наши абитуриенты должны в полной степени знать о наших научных достижениях, международной мобильности, спортивных победах и профессиональных перспективах», - рассказал и.о. ректора НУК профессор Владимир Блинцов

«Я благодарю всех наших коллег за оперативность и профессионализм во время формирования персональных страниц специальностей и новый подход к нашим абитуриентам. А наших будущих студентов приглашаю посетить сайт НУК и немножко поработать над выбором своего успешного будущего, ведь каждая специальность НУК является уникальной», - отмечает и.о. ректора НУК профессор Владимир Блинцов.

В концепции информационного ядра Интернет портала НУК ректоратом было утверждено максимальную информативность, простоту пользования и получение информации по образовательным услугам университета. Также особо важным было определение создания площадок обратной связи с пользователями платформы, прежде всего с потенциальными абитуриентами и будущими студентами НУК.

Был разработан унифицированный шаблон с информативным наполнением персональной страницы отдельной специальности / специализации, которое было подготовлено специалистами институтов, деканатов и кафедр для каждой специальности Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова.

Особое внимание уделялось определению информации о профессиональных перспективах будущих выпускников НУК и соответствия современным требованиям рынка.

Определившись со специальностью, абитуриент имеет возможность мгновенно оставить свои контактные данные или задать свои вопросы. Полученные данные будут внесены в электронную базу данных, к которой будут иметь доступ специалисты из приемной комиссии и лица, ответственные за прием на институтах и факультетах НУК, для того чтобы максимально быстро предоставить ответы и консультации будущим студентам НУК.

«Также важно отметить, что обновление сайта НУК это одна из трех составляющих развития и внедрения информационно-коммуникативных технологий НУК. Следующий этап, после внедрения нового сайта, НУК будет разрабатывать новую систему конференций НУК. Третьей составляющей будет внедрение современных технологий в учебный процесс университета. Важным фактором является стремление наших директоров и деканов в совершенствовании учебного процесса. Так, декан факультета экономики моря профессор Владимир Парсяк лично развивает такие подходы на факультете. Именно на этом факультете планируется провести эксперимент по внедрению такой системы. Следует отметить, что такие технологии уже успешно используют в начальном процессе наших программ двойных дипломов с иностранными партнерами», - добавляет профессор Владимир Блинцов.

Для справки: сайт работает по адресу, доступному по ссылке. Старая версия сайта доступна по ссылке. Информационное сопровождение институтов, факультетов и подразделений НУК предлагается вести через информационный ресурс НУКИНФО, для чего ответственные лица подразделений получат учетные записи на сайте НУКИНФО.

Напомним, что в НУК состоятся выборы ректора – действующий руководитель вуза представил свою программу