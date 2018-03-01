Николаевцев просят помочь маленькому одесситу в борьбе с серьезной болезнью

Трехлетнему жителю Одессы Ивану Лефтеру необходима помощь в борьбе с опухолью поджелудочной железы с метастазами.

Об этом сообщают родственники мальчика.

Так, ребенку поставили диагноз - Лимфома Беркетта. У него поражены все органы брюшной полости.

«Назначили жесткую химиотерапию. Лечение длится 8 месяцев (6 блоков химии,1 блок 5-7 дней.) На данный момент закончили только первый блок,сейчас ребенок очень тяжело от него отходит. Температурит 5-е сутки. Ничего не ест и не пьет. Снижены все показатели. Из-за низких тромбоцитов на теле появилось множество мелких кровоизлиянии,сильнейший стоматит .Ребенка мучают боли в животе, спине и головные боли. Ванечка уже около 3 недель не ходит,все время лежит. Сидеть ему очень больно и неудобно из -за большого живота и болей», - говорится в сообщении.

Родители мальчика успели собрать средства, которых хватит лишь на два месяца лечения из восьми необходимых.

«Препаратов покупается множество и каждый день эти списки могут меняться. Просим всех добрых, отзывчивых и небезразличных людей к чужому горю о материальной помощи.Ванечка наш младший сыночек, дома его ждут еще две сестрички. Очень просим Вас помочь нам вернуть нашего сынишку домой живым и здоровым»,- отмечается в сообщении.

Реквизиты для помощи:

5168 7573 5118 7648 - Лефтер Светлана