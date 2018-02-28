В Словакии министр культуры ушел в отставку из-за убийства журналиста: «Не могу смириться»

Министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку 28 февраля после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Мадарича, он просто не может находиться на должности министра культуры из-за убийства журналиста.

- Честно говоря, как министр культуры я не смогу мириться с тем, что во время моего пребывания в должности убили журналиста, - заявил Мадарич.

Мадарич занимал пост министра культуры с 2016 года. Он является союзником премьер-министра Роберта Фицо.

Напомним, в Словакии убили 27-летнего журналиста-расследователя сайта Aktuality.sk вместе с его девушкой. Их тела были найдены вечером 25 февраля. Ян Кучак в своих материалах освещал связи бизнесменов с политиками. Его последняя статья, опубликованная 9 февраля, посвящена подозрениям в налоговом мошенничестве, связанном с роскошным жилым комплексом в Братиславе.

Чешские СМИ также писали, что Кучак регулярно писал о бизнесмене Мариане Кочнерове и обращался в полицию из-за угроз в свой адрес.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако ее самой в авто не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.

Как известно, 16 апреля 2015 года в Киеве был убит бывший шеф-редактор издания «Сегодня» Олесь Бузина. Около 13:20 двое неизвестных в масках застрелили Бузину возле его дома, после чего скрылись на автомобиле. В тот же день милиция нашла автомобиль, на котором, предположительно, передвигались убийцы Бузины.