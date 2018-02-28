Начальник отдела цен Николаевского горсовета заявила, что тариф на перевозки в «маршрутках» в 5,99 гривен - это ее «личное мнение»

Елена Болычевская Начальник отдела цен и ценовой политики Николаевского горсовета Елена Болычевская, озвученный ею ранее тариф на маршрутных такси в городе в 5 гривен 99 копеек назвала «своим личным мнением».

Об этом речь идет в ее объяснительной записке директору департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрею Ермолаеву.

Напомним, что в среду 28 февраля, на заседании постоянной транспортной комиссии отдел цен и ценовой политики Николаевского горсовета подсчитал, что обоснований тариф на проезд в маршрутном такси Николаева должен составлять 5 гривен 99 копеек.

«Вопрос касательно изменения тарифа на перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах по обращению руководителей МПП «ТФТ», ПП «МИС» было озвучено собственное мнение, на счет возможного подхода при рассмотрении изменения стоимости услуг и озвучена возможная стоимость услуг, которая не подтверждена соответствующими расчетами и подтверждающими документами от предприятий», - говорится в документе.

Напомним, ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен. В ходе заседания исполкома 26 января вопрос о повышении тарифа на проезд не рассматривался, а и.о. городского головы Татьяна Казакова предложила собрать круглый стол для обсуждения вопроса.

Затем заместитель городского головы Николаева по вопросам транспорта Александр Садыков сообщил, что вопрос о повышении цен на проезд в маршрутных такси находился на изучении отдела цен и ценовой политики горсовета. Отметим, что реальную себестоимость проезда в транспорте не могут рассчитать из-за отсутствия данных о пассажиропотоке.