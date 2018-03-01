Президент вручил николаевскому фристайлисту Абраменко орден «За заслуги» и сертификат на квартиру

Президент Украины Петр Порошенко вручил чемпиону ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александру Абраменко и главному тренеру сборной команды Украины по фристайлу Энверу Аблаеву ордена «За заслуги» III степени.

Об этом сообщают в Николаевской Облгосдаминистрации.

Напомним, что николаевскому фристайлисту Абраменко вручили золотую медаль – на Зимней Олимпиаде прозвучал Гимн Украины. Позднее выяснилось, что ему Министерство молодежи и спорта Украины выдаст награду в 125 тысяч долларов США по курсу НБУ и купят в Николаеве квартиру за деньги из городского бюджета.



Так, Порошенко поздравил спортсмена и его тренера, отметив их самоотверженность и волю к победе.

- Искренние поздравления. Это заслуженная награда. Вы сделали больше, чем многие для популяризации нашего государства и я вас поздравляю с этим заслуженной победой, - сказал Президент.

Также он вручил спортсмену сертификат на квартиру. По словам Абраменко, собственное жилье для него было второй мечтой после победы на Олимпиаде и он пообещал пригласить главу государства на новоселье.

В ходе встречи спортсмен рассказал, что Международный олимпийский комитет попросил предоставить одну из лыж, в которых он победил на Олимпиаде, с автографом для музея в Лозанне. Также Абраменко вручил Главе государства сувенир с Олимпиады - символ ХХIII зимних Олимпийских игр.

- Я находился в каком-то таком непонятном чувстве. Это для меня был какой сон. Но я очень обрадовался, что я смог завоевать и принести Украине первую золотую медаль в нашем виде спорта, - отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что николаевского олимпийского чемпиона Абраменко наградили отличием «Святого Николая Чудотворца» І степени.