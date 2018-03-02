Николаевские налоговики в АТО с рабочим визитом: привезли передачки коллегам-добровольцам и поздравили с профессиональным праздником

Руководство налоговиков Николаевщины с пятидневным рабочим визитом прибыли в зону проведения антитеррористической операции для ознакомления с условиями пребывания их коллег - работников налоговой милиции, которые добровольно пошли на восток Украины в составе спецподразделения ГФС «Фантом».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, за первые два дня рабочего визита руководство ГФС - Роман Криль, Александр Фролов, а также другие сотрудники фискальной службы посетили контрольно-пропускные пункты въезда/выезда на линии разграничения вблизи поселков Марьинка, Гнутово и Новотроицкое, а также место дислокации спецподразделения ГФС «Фантом».

«Не смотря на обстрелы, которые не прекращались на КП ВВ «Марьинка», руководство ГФС поздравило Владимира Федорука с 20-летием создания налоговой милиции, поблагодарило за ответственность, мужество, профессионализм, достойную службу народу Украины и вручило памятное отличие ГФС Украины «20 лет налоговой милиции», - говорится в сообщении.

Также, с профессиональным праздником поздравили и остальных работников, которые несут службу в составе спецподразделения ГФС «Фантом» на линии разграничения вблизи поселков Марьинка, Гнутово и Новотроицкое, и передали «фантомовцам» продукты питания, теплую одежду и другие необходимые вещи.

Отмечается, что среди теплых вещей - шерстяные носки, которые собственноручно связали для бойцов «Фантома» сотрудницы Главного управления ГФС в Николаевской области и Николаевской таможни ГФС.

Обращаясь к коллегам, и.о. начальника фискальной службы области Роман Криль поблагодарил защитников Родины за их мужество, героизм, тяжелый ратный труд по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.