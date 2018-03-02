Николаевские налоговики в АТО с рабочим визитом: привезли передачки коллегам-добровольцам и поздравили с профессиональным праздником

Руководство налоговиков Николаевщины с пятидневным рабочим визитом прибыли в зону проведения антитеррористической операции для ознакомления с условиями пребывания их коллег - работников налоговой милиции, которые добровольно пошли на восток Украины в составе спецподразделения ГФС «Фантом».
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.
Так, за первые два дня рабочего визита руководство ГФС - Роман Криль, Александр Фролов, а также другие сотрудники фискальной службы посетили контрольно-пропускные пункты въезда/выезда на линии разграничения вблизи поселков Марьинка, Гнутово и Новотроицкое, а также место дислокации спецподразделения ГФС «Фантом».
«Не смотря на обстрелы, которые не прекращались на КП ВВ «Марьинка», руководство ГФС поздравило Владимира Федорука с 20-летием создания налоговой милиции, поблагодарило за ответственность, мужество, профессионализм, достойную службу народу Украины и вручило памятное отличие ГФС Украины «20 лет налоговой милиции», - говорится в сообщении.
Также, с профессиональным праздником поздравили и остальных работников, которые несут службу в составе спецподразделения ГФС «Фантом» на линии разграничения вблизи поселков Марьинка, Гнутово и Новотроицкое, и передали «фантомовцам» продукты питания, теплую одежду и другие необходимые вещи.
Отмечается, что среди теплых вещей - шерстяные носки, которые собственноручно связали для бойцов «Фантома» сотрудницы Главного управления ГФС в Николаевской области и Николаевской таможни ГФС.
Обращаясь к коллегам, и.о. начальника фискальной службы области Роман Криль поблагодарил защитников Родины за их мужество, героизм, тяжелый ратный труд по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Поддержка военных и воинов-добровольцев, которые защищают Украину от агрессора, - является основным заданием каждого патриота Украины. Нашим военным, которые обороняют родную землю и ежедневно рискуют своей жизнью необходима поддержка и помощь украинцев. ГФС Николаевщины не остается в стороне мощного волонтерского движения в нашей стране. Мы не только наполняем бюджет, сотрудничаем с бизнесом и общественностью на благо экономики Украины, но и оказываем посильную помощь тем, кто с оружием в руках защищает наш суверенитет на востоке Украины», - отметил он.