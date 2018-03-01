Патрульные просят николаевцев не выезжать в город на своих машинах и не бросать автомобили на обочинах

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Николаевцев призвали во время сложных погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

«Паркуя свои автомобили, позаботьтесь, чтобы они не препятствовали работе снегоуборочной техники. Учитывайте погодные условия, будьте внимательны на дороге и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения!» - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, что актуальную информацию о непогоде в Николаеве и области вы можете узнать в нашем постоянно обновляемом репортаже

Вадим Богданов

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русскийобщество