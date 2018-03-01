Модель рынка земли уже готова, - министр финансов Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал несколько приоритетных направлений на 2018 года. Одним из них является земельная реформа, модель которой уже готова.

Об этом министр сообщил в ходе 14-й ежегодной инвестиционной конференции, организованной компанией Dragon Capital 1 марта в Киеве, передает Новое время.

- У нас есть модель [земельной реформы – НВ], вопрос только, когда ее начинать. Нужно понять правильную тональность, - сказал Данилюк.

По его словам, этот процесс должен начаться с правильной коммуникационной кампании.

- Это позволит преодолеть негативное сопротивление в обществе, которое нарастало годами. Нужно людям, которые годами слышали о негативе, корректно объяснить все плюсы введения рынка земли, - объяснил министр.

В свою очередь посол Европейского Союза Хьюг Мингарелли отметил "колоссальный потенциал" украинских земель, назвав их лучшими в Европе. Он также подчеркнул важность проведения земельной реформы и открытия рынка земли.

До лета 2017 года земельная реформа в Украине была одним из ключевых условий предоставления следующего транша Международного валютного фонда (МВФ). Однако, в июле Фонд исключил данное требование из меморандума с Украиной.

Напомним, ранее министр агрополитики предложил запустить рынок земли путем продажи права аренды.