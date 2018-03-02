В Париже депутаты в знак солидарности провели ночь на вокзале с бездомными

Около 30 муниципальных депутатов Парижа провели в ночь на 1 марта акцию солидарности с бездомными людьми, оказавшимися в тяжелой ситуации из-за аномальных холодов.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «Agence France Press».

Инициатором акции стала заместитель мэра парижской коммуны Этамп Мама Си, которая опубликовала свой призыв в Facebook в виде видеоролика. Сначала принять участие в «Ночи солидарности» намеревались 50 муниципальных депутатов, но в итоге к Аустерлицкому вокзалу пришло около 30 человек. Они провели ночь в спальных мешках на улице рядом с бездомными.

По словам депутатов, принятые правительством меры помощи бездомным недостаточны – с начала аномальных холодов в регионе Иль-де-Франс не менее четырех человек замерзли насмерть на улицах. Депутаты предложили открыть дополнительные места для ночлега. Всего в Париже, согласно последним подсчетам, проживает три тысячи бездомных.

Аномальный холод в Европу принес антициклон, который местные СМИ называют «Сибирский медведь» или «Зверь с востока». Температура воздуха во многих регионах опустилась на несколько градусов ниже климатической нормы, местами впервые за долгие годы выпал снег.