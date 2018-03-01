В Украине из-за смерти ребенка временно запретили болгарскую вакцину

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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила болгарскую вакцину против туберкулеза (БЦЖ).

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте службы.

Сообщается, что причиной запрета является сообщение от Белопольской районной больницы (Сумская область) о том, что после иммунизации умер ребенок.

Отметим, что была введена вакцина БЦЖ, лиофилизированная / BGG VACCINE FREEZE-DRIED серии 297, изготовленная болгарской компанией BB-NCIPD Ltd.

Напомним, ранее Минздрав предложил запретить невакцинированным детям посещать школы и детсады.

Роман Свиридов

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русскийобщество