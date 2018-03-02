Николаевские фотографы показали, какой необычной была зима в этом году

В 2017-2018 годах зима в Николаеве выдалась весьма необычной – почти половину своего времени она «притворялась» осенью, а после несколько раз «отыгрывалась» на жителях сильными метелями.

Подводя итоги зимы, в соцсетях начали публиковать серии красивых снимков морозной погоды, сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, Владимир Тищенко показал волшебное сочетание мороза и солнца, благодаря которому улицы Николаева смотрятся по-особенному уютно.

Достойны внимания снимки Дмитрия Удовицкого. В своих работах он показал умиротворенность и тишину Спасского холма. На фотографиях траву уже затронул иней, а в некоторых местах земля даже накрыта снегом.

Также Роланд Байрозян заснял ночные пейзажи николаевского яхт-клуба, покрытого толстым шаром снега.

Напомним, что ранее николаевский фотограф показал красоту зимнего Ингула.