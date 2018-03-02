В Николаеве задержали злоумышленников, подозреваемых в краже имущества «Николаевводоканала»

В Николаеве задержаны двое лиц, которых подозревают в краже люка канализационного колодца по ул. Хоменко, 2-Б.

Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».

Отмечается, что 28 февраля заканчивается досудебное уголовное производство по факту кражи имущества ГКП «Николаевводоканал». В установленном порядке похищенное имущество возвращено предприятию. Согласно ст. 185 («Кража») ворам грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

«ГКП «Николаевводоканал» искренне благодарит неравнодушным жителям города за их бдительность и работникам Ингульского отдела Национальной полиции за оперативное раскрытие преступления», - говорится в сообщении.

Напомним, что «Николаевводоканал» сетует на воровство крышек люков: «Проблема национального масштаба».