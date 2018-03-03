Координационная группа СБУ в Николаевской области провела командно-штабные учения

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области провела плановые командно-штабные учения.

Об этом сообщает пресс-группа УСБУ в Николаевской области.

Так, в ходе тренировок силовики отработали навыки подготовки и проведения антитеррористической операции на объектах СБУ, Госспецсвязи и Национальной полиции.

По итогам командно-штабных учений они усовершенствовали алгоритм управления силами и средствами, привлеченными к выполнению задач по назначению.

Ранее сообщалось, что в Киеве СБУ блокировала схему легализации террористов под видом крымчан.