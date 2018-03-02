«Николаевская областная типография» осталась без директора – Ищенко уволили по согласованию сторон

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Сергей Ищенко
С должности директора коммунального предприятия «Николаевская областная типография» уволен Сергей Ищенко.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили источники в Николаевской облгосадминистрации.

Как отметил собеседник издания, Ищенко уволили по согласованию сторон, и с 1 марта предприятие временно возглавляет главный бухгалтер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, находясь на должности, Ищенко несколкьо раз обращался к Николаевскому облсовету с просьбой выделить 3 миллиона гривен на закупку оборудования для усовершенствования допечатного процесса изготовления продукции.

Катерина Вовченко

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русскийобщество