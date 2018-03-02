Губернатор Савченко заявил, что на Николаевщине школы не будут останавливать учебу для экономии газа

Алексей Савченко В Николаевской области не будут останавливать работу школ и высших учебных заведений на период со 2 по 7 марта ради сокращения потребления газа.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

Напомним, что с 2 марта в Украине вводится пятидневный национальный план действий по экономии газа.

По словам Савченко, сейчас в области более 50% учебных заведений находятся на альтернативном отоплении, соответственно образовательная отрасль существенно не повлияет на общий объем потребления газа Николаевской области.

Также он отметил, что облгосадминистрация договорилась с промышленной отраслью и те сократят свое потребление газа на рекомендованную долю - 10%.

Напомним, что «Нафтогаз» попросил украинцев прикрутить батареи и снизить температуру для экономии газа.