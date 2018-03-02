В Николаевской мэрии еще не определились с временным закрытием школ – оценят ситуацию на выходных

В Николаевском горсовете еще не приняли решение о продолжении учебного процесса в школах с 5 марта.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщила исполняющая обязанности городского головы Николаева Татьяна Казакова.

Как известно, в Николаеве школы из-за непогоды приостанавили учебный процесс. Однако детсады Николаева работают в штатном режиме.

По словам Татьяны Казаковой, руководители учебных заведений за выходные дни подготовят информацию о погодных условиях, температуре в помещениях, состоянии с отоплением и на основе этих данных в мэрии примут решение.

При этом и.о. мэра отмечает, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды на ближайшие дни.

– Мы смотрим в субботу-воскресенье, смотрим, как газ будет идти, и воскресенье решим с учителями. Мы соберем штаб и примем решение. Мы это можем как орган местного самоуправления, – сказала Казакова.

В то же время на сайте управления образования Николаевского городского совета сообщается, что учебный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования восстанавливается с 5 марта. При этом, учебные занятия с 3 марта перенесены на 17 (24) марта 2018 (по выбору заведения).

Отметим, что с 2 марта в Украине вводится пятидневный национальный план действий по экономии газа. В частности министр энергетики Игорь Насалик заявил, что необходимо остановить работу дошкольных учебных заведений, школ и высших учебных заведений сроком до 6 марта включительно

В то же время, губернатор Николавщины Алексей Савченко заявил, что в Николаевской области не будут останавливать работу школ и высших учебных заведений на период со 2 по 7 марта ради сокращения потребления газа.

Напомним, 1 марта «Газпром» снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Украина поднимает газ из ПХГ в максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности «Нафтогаз» закрывает импортом газа из Европы.

Отметим, что «Нафтогаз» попросил украинцев прикрутить батареи и снизить температуру для экономии газа.