В Николаеве победу в тендере на обслуживание мостов отдали частной фирме с четырьмя работниками с опытом

Победу в тендере на оказание услуги по техническому обслуживанию николаевских мостов одержало частное предприятие ООО «Фундамент-М», оценив свою работу на 6 миллионов 750 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте публичных закупок «Prozorro».

Заказчиком работ выступил Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета. К аукциону, кроме «Фундамент-М», допустили также и коммунальное предприятие «ЭЛУ автодорог» с предложением в 6 миллионов 986 тысяч. Результаты торгов огласили 1 марта.

Примечательно, согласно опубликованным документам, на победившей фирме есть только четыре работника с необходимыми знаниями и опытом. Кроме того, из подобных работ они выполняли лишь содержание дамбы на ставке в Баштанском районе.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве отменили результаты тендера на организацию питания в школах и детских садах.