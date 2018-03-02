Николаевская ОГА создала рабочую группу, чтобы «повысить качество» пассажирских перевозок

В Николаевской ОГА создали рабочую группу, целью деятельности которой является повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Николаеве и области.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
В пятницу, 2 марта, под руководством заместителя председателя Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи состоялось совещание с предприятиями-перевозчиками. В совещании принял участие и новый руководитель управления транспортного комплекса Николаевского городского совета Олег Манушевич.
«В ходе встречи рассмотрели актуальные вопросы работы пассажирского транспорта на территории области и города, в частности в разрезе существенного ухудшения погодных условий. Стало известно, что по большинству направлений по Николаевской области и городу Николаеву пока осуществляются перевозки пассажиров. Это стало возможно благодаря непрерывной работе дорожных, спасательных, коммунальных служб по расчистке автомобильных дорог».
«Результатом встречи стало создание рабочей группы с участием представителей профильных структурных подразделений облгосадминистрации, Николаевского городского совета, Нацполиции, Укртрансбезопасности, предприятий-перевозчиков», - сообщили в облгосадминистрации.