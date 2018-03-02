Пиар на «золоте» или Почему квартиру Абраменко покупали николаевцы?

Как умело пропиарились Президент Украины Петр Порошенко и глава Николаевской области Алексей Савченко с приобретением квартиры для чемпиона XXIII Зимних Олимпийских игр Александра Абраменко. При чем за средства николаевских спортсменов.

Стоит напомнить, что ранее Александр Абраменко уже обращался с просьбой выделить ему квартиру и улучшить его жилищный вопрос. Тем не менее, Николаевский горисполком тогда отказал спортсмену, о чем свидетельствует выдержка из решения исполнительного комитета Николаевского городского совета от 13 мая 2016 года за подписью Александра Сенкевича. При этом в ней четко написано, что Абраменко не нуждался в улучшении жилищных условий.

После знаменательной победы для Николаева, и в целом Украины, губернатор области заявил, что будет исправлять ошибки бывшего мэра. Наверняка все жители города и области исходя из прочитанного на личной странице Савченко или где-то в новостных сайтах, подумали: «Ах, какой же душка наш губернатор, он за свои деньги купит ему квартиру!». Другие мысли просто не приходят в голову при таком раскладе.

Но как оказалось, деньги в размере 855 тысяч 400 гривен были выделены из ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, а если быть точнее перераспределены за счет денег, которые планировалось выделить в качестве финансовой помощи МФК «Николаев» и МБК «Николаев», о чем лично на бюджетной комиссии Николаевского горсовета сообщил первый вице-мэр по социальным вопросам Владимир Крыленко.

Интересно так получается, у нас и так футбол с баскетболом не в лучшем виде сейчас, так давайте же добьем начинающих и уже преуспевающих спортсменов тем, что заберем у них финансирование.

Ладно, фиг с ним с тем футболом и баскетболом, подойдем с другой стороны: конечно, почему бы и не выделить деньги НИКОЛАЕВСКОМУ спортсмену, однако как выясняется, сам Абраменко не из Николаева, а из города Первомайский Харьковской области. Просто является воспитанником николаевской спортшколы по лыжной акробатике.

И так как он теперь не просто рядовой фристайлист, а чемпион мира, то вряд ли он будет постоянно сидеть в Николаеве. У него тренировки, разъезды, соревнования и чемпионаты. Тем более со слов самого тренера Абраменко Энвера Аблаева спортсмену дважды предлагали сменить гражданство и следовательно тренироваться за другие клубы. А так как базы для тренировок в Украине нет, приходится тренироваться в Финляндии.

И теперь вопрос, кому же тогда достанется квартира? Кто будет там жить? Родители спортсмена, или быть может ее будут сдавать, и получать за это деньги, или продадут?

Что касается Президента, то конечно он молодец. Лично поздравил, лично вручил орден за заслуги, устроил фотосет и вручил сертификат на квартиру. Только, а что он сделал для самого спортсмена, или для развития фристайла в Николаеве, Украине? Что? Да ничего.

А что сделал тот же Савченко, может подлатал лично трамплин, дал денег, закупил обмундирование для наших спортсменов?

Нет, они только пропиарились, громко прогремели на весь город, что данную отрасль нужно поднимать и нужно возрождать этот вид спорта в городе. Интересно будет посмотреть на это в следующем году. Так как «Водноспортивная база «Спартак» уже передана в сферу управления Николаевской областной государственной администрации. Но не в коммунальную собственность Николаевской области, а всего лишь «в сферу управления», что не позволяет производить какие-либо действия с этим имуществом, так как балансодержателем значиться Фонд государственного имущества Украины. То пока что, при принятии бюджета, никто не может заложить финансы на реконструкцию, ремонт или что-то еще. А ждать согласования от Министерства финансов Украины и постановления КМУ относительно окончательной передачи имущества в коммунальную собственность области можно годами.

Ну так что, хоть что-то сделают? Или как всегда обещания останутся на словах, а наш город без спорта!?