На Николаевщине стартует областной фестиваль дружин юных пожарных

Начиная с марта, на территории Николаевской области стартует областной фестиваль дружин юных пожарных.
Соответствующий приказ утвержден в Главном управлении юстиции в Николаевской области от 28 февраля 2018 года № 85/2998, сообщили в ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
«Детское общественное движение Дружин юных пожарных существует уже довольно давно. И каждый год сотни подростков, которые выбрали для себя здоровый образ жизни, демонстрируют свои знания и умения по вопросам безопасности жизнедеятельности, соревнуясь за звание лучшей команды в фестивале Дружин юных пожарных».
«С начала марта фестиваль будет уверенно шагать по школам и лицеям всех районов нашей области. Команды соберутся вместе, чтобы продемонстрировать широкой общественности свои лучшие выступления. В решающем испытании – областном этапе фестиваля, который состоится 15 мая, участники будут соревноваться в конкурсах «Визитка», «Домашнее задание», «Медицинский» и «Плакат социальной рекламы», «Видеопрезентация». ДЮПовцы будут рассказывать о своей команде, используя разнообразные жанры, познакомят сверстников с правилами безопасности жизнедеятельности. Участники фестиваля будут награждены грамотами и дипломами, а также подарками от организаторов и гостей», - сообщили в ГСЧС.