На Николаевщине стартует областной фестиваль дружин юных пожарных

Начиная с марта, на территории Николаевской области стартует областной фестиваль дружин юных пожарных.

Соответствующий приказ утвержден в Главном управлении юстиции в Николаевской области от 28 февраля 2018 года № 85/2998, сообщили в ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Детское общественное движение Дружин юных пожарных существует уже довольно давно. И каждый год сотни подростков, которые выбрали для себя здоровый образ жизни, демонстрируют свои знания и умения по вопросам безопасности жизнедеятельности, соревнуясь за звание лучшей команды в фестивале Дружин юных пожарных».