«Крайний срок начала выплат – конец весны», - «Укроборонпром» о долгах по зарплате на заводе в Николаеве

По словам генерального директора ГК «Укроборонпром» Павла Букина, задолженность по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода (бывш. завод имени 61-го коммунара) начнут выплачивать до конца весны.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Александр Жолобецкий.

Жолобецкий отметил, что в пятницу, 2 марта, во время часа вопросов к Правительству на пленарном заседании, он обратился к вице-премьер министру Степану Кубиву с вопросами о разрешении ситуации с задолженностью по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода (бывшего завода им. 61 Коммунар), судьбе крейсера «Украина», и самого завода.

«Степан Иванович ответил, что и Президент Украины, и Правительство прекрасно понимают, что в «Укроборонпроме» необходимо провести резкие изменения. Первый шаг сделан - произошла смена руководителя. Наблюдательный совет концерна на сегодняшний день имеет чёткую позицию по реформированию «Укроборонпрома». А новый руководитель концерна, Павел Букин, получил чёткое задание по выполнению решения в погашении задолженности по зарплате перед Николаевскими судостроителями», – написал Жолобецкий.

Также, по его словам, на следующей неделе запланировано совместное совещание с руководством Укроборонпрома, на котором будет решаться вопрос о дальнейших действиях для решения проблемы с Николаевским судостроительным заводом.

«После окончания заседания я поехал в «Укроборонпром», где встретился с руководителем концерна Павлом Букиным», – отметил Жолобецкий. - Гендиректор «Укроборонпрома» заверил меня, что крайний срок начала выплаты задолженности - конец весны. Однако Павел Юрьевич будет прилагать все свои усилия для того, чтоб этот процесс начать гораздо раньше».

Также мы проговорили ситуацию с крейсером «Украина». Из-за большого количества «закрытой» информации подробности возможного решения по нему пока разглашать нельзя, но, по моему мнению, прослеживаются некоторые сдвиги с «Мёртвое точки» и в этом вопросе», – добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу госконцерна «Укроборонпром» Павла Букина.

Напомним, что в Николаеве рабочие «Николаевского судостроительного завода» два дня подряд перекрывали проезд по Варваровскому мосту, заявляя, что правительство их обмануло и не вернуло долги по зарплате.