«Прикрути»: Порошенко поддержал инициативу «Нафтогаза» для экономии газа

Президент Петр Порошенко поддержал инициативу НАК "Нафтогаз Украины" и призвал украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля.

Об этом глава государства пишет в Твиттере.

«Чтобы разрушить сценарий РФ – достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус», - призвал Порошенко украинцев экономить газ.

Отметим, 1 марта «Газпром» снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажи газа другим клиентам. Украина поднимает газ из ПХГ в максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, остальные потребности «Нафтогаз» закрывает импортом газа из Европы.

Как сообщалось, что «Нафтогаз» попросил украинцев прикрутить батареи и снизить температуру для экономии газа.