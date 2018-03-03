Опубликованы фото «секретной» штаб-квартиры компании Apple в Калифорнии

Новый кампус компании Apple под названием Apple Park открылся еще весной прошлого года. Однако для журналистов и простых посетителей доступен лишь небольшой визит-центр. В основное здание штаб-квартиры пускают только сотрудников Apple.

Об этом сообщает «Новое время».

Но увидеть, как выглядит Apple Park изнутри, все-таки можно. Фотографиями интерьера комплекса на своих страничках в Instagram делятся сами сотрудники корпорации. Конечно, многие помещения снимать запрещено, но, в целом, обстановку внутри новой штаб-квартиры Apple оценить вполне реально.

Комплекс Apple Park расположен в Купертино, Калифорния. Здания построены в стиле нео-футуризм и занимают площадь в 71 гектар. Основной корпус штаб-квартиры возведен в форме огромного кольца, которое сбоку покрыто самыми большими в мире изогнутыми стеклянными панелями, а сверху – солнечными батареями. Здание предназначено для размещения 12 тысяч сотрудников компании.

Помимо корпуса для сотрудников, в Apple Park можно также найти рестораны, фитнесс-центры, магазины, прогулочные дорожки, внутренний дворик с прудом и фруктовыми деревьями и многое другое.

На вершине холма в новом кампусе разместился театр, названный в честь Стива Джобса. Это пространство вмещает около тысячи посетителей и предназначено для проведения презентаций новых продуктов Apple.

В строительство новой штаб-квартиры Apple было вложено 5 миллиардов долларов. Предлагаем посмотреть, на что же были потрачены такие немаленькие средства.