Минобразования порекомендовало учебным заведениям уйти на каникулы до 12 марта

Министерство образования и науки Украины рекомендовало учебным заведениям возобновить работу с 12 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и всем другим учебным заведениям, которые находятся в сфере управления местных органов самоуправления, приостановить работу с 2 до 7 марта включительно», - сказано в нем.

8-11 марта в Украине будут выходными днями. Поэтому в Министерстве решили, что выходить на обучение 7 марта нецелесообразно.

«В случае выхода учащихся и студентов 7 марта на обучение, они вынуждены будут находиться в недостаточно прогретых помещениях (8-12 марта - выходные дни). Однако в течение праздничных и выходных дней будет достаточно времени, чтобы обеспечить надлежащие условия для обучения», - говорится в сообщение.

Министерство отмечает, что непосредственное решение о приостановлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии.

Напомним, что с 2 марта в Украине вводится пятидневный национальный план действий по экономии газа. В то же время губернатор Савченко заявил, что на Николаевщине школы не будут останавливать учебу для экономии газа.