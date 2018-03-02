«Знакомьтесь, это — Вася и он умер»: Врач наглядно показал, почему необходима медреформа

Внедрение медицинской реформы в Украине могло бы спасти жизни сотен пациентов.

Об этом, описывая случай из реальной жизни, рассказал на своей странице в Facebook председатель Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

Он рассказал о случае, когда скорая помощь не смогла спасти человека, которому стало плохо с сердцем.

«В скорую помощь поступил вызов: «Плохо с сердцем, 65 лет». Скорую вызвали коллеги Василия. Василию стало плохо, заболело за грудиной, закружилась голова. Произошло это на улице Кирилловской (Фрунзе). Выехала бригада скорой помощи с подстанции №1 — улица Богдана Хмельницкого 37Б», — пишет он.

На вызов отправилась бригада в составе: врач, санитарка, водитель:

«Врач это хорошо, санитарка — человек без медицинского образования, водитель — не имеет отношения к бригаде вообще», — пишет он.

Пациента спасти не удалось, пишет Вус, и на это есть несколько причин. Первая — бригада прибыла на место происшествия через 18 мин, что невероятно долго.

«Знали ли вы, что водитель скорой помощи не имеет отношения к бригаде, — он просто водитель, он никак не заинтересован в быстром проезде. А в чем же заинтересован ? Задача водителя — доставить бригаду целой и не повредить авто. Учитывая, что карета скорой совсем никак не застрахован, даже не имеет гражданки… Так что если он повредит автомобиль свой или другой — он будет платить из собственного кармана. Поэтому он едет медленно и осторожно», — утверждает он.

Вторая причина — отсутствие еще одного квалифицированного врача в бригаде скорой помощи:

«По приезду на место врач обнаружил Василия без признаков жизни. На кардиограмме — изолиния. 99% супервсракупрофесийних дохторов существующей скорой помощи в данном случае накрывают черным покрывалом, и этот, приехал не оставил Василия в покое, а начал реанимацию. Реанимацию в полном объеме. Ларингеальных маска, вв доступ, адреналин, кордарон и тд. Через 7 мин реанимации изолиния перешла в фибрилляцию. (Для немедиков — была очень положительная динамика). Реанимация продолжалась 50 мин, результат, к сожалению, неутешительный. Кто проводил реанимацию? Один врач!».

Председатель Всеукраинского союза парамедиков утверждает, что неукомплектованную «неотложку» выпустили из-за отсутствия достаточного количества врачей. По его словам, медицинская реформа, которая предусматривает двух парамедиков в бригаде «скорой», могла бы решить эту проблему.

«Недостаточное количество кадров скорой помощи? Невозможно поднять зп? Реально уменьшить количество вызовов карет скорой, тогда можно сэкономить ресурс. Почему не уменьшить? Все просто: Больше вызовов = больший километраж = больше налево списанного горючего = лучший костюм у главного врача», — пишет Вус.

Напомним, 30 января, в Украине вступил в силу закон о медреформе.