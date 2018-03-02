Минсоцполитики пообещало жителям оккупированных территорий выплатить всю сумму пенсий сразу после освобождения

Сразу после освобождения оккупированных Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции местное население получит пенсии за весь период с начала прекращения выплат.

Об этом сообщил глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева, выступая в Верховной Раде.

«Количество граждан, которые получают пенсию, растет по мере того, как люди переезжают на подконтрольную Украине территорию. Согласно принятому Верховной Радой закону, ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет оккупант. Когда эти территории перейдут под контроль Украины, как это произошло в двух селах - Майское и Гладосово, людям будет выплачена вся задолженность, которая была перед ними по пенсиям», - отметил Рева.

По его словам, на сегодняшний день количество внутренне перемещенных лиц, получающих пенсии, составляет около 530 тыс. человек.

Напомним, Европейский суд по правам человека разрешил не выплачивать пенсии в зоне АТО.