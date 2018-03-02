Смерть ребенка в Сумской области не связана с прививкой против туберкулеза, - Минздрав

Смерть ребенка в Сумской области не связана с прививкой против туберкулеза (БЦЖ).

Об этом говорится в заключении группы оперативного реагирования, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Сегодня региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятное событие после иммунизации предоставила результаты расследования смерти ребенка в Сумской области. Выводы подтверждают, что смерть ребенка не связана с прививкой против туберкулеза», - говорится в сообщении.

Сообщается, научно доказано, что диагноз никоим образом не связан с иммунизацией. Кроме того, указано, что были привиты в один день, в одном учреждении здравоохранения, с одного флакона еще 10 детей. У всех детей в период после введения вакцины жалобы отсутствуют.

Так, в связи с этим Гослекслужба должна отозвать распоряжение № 1799-1.1.1 / 4.0 / 17-18 от 28 февраля о временном запрете вакцины серии №297.

Напомним, 28 февраля Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила болгарскую вакцину против туберкулеза.