Николаевская ОГА предложила облсовету утвердить на сессии рекомендации по поднятию красно-черных флагов в памятные даты

Николаевская облгосадминистрация предлагает областному совету своим решением утвердить рекомендации относительно поднятия красно-черного флага национально-освободительной борьбы возле административных зданий и не только.

Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте областного совета и планируется к рассмотрению на ближайшей сессии, которая предварительно должна состояться в конце марта.

Стоит отметить, что данным решением облсовет может рекомендовать поднимать флаг предприятиям и организациям независимо от форм собственности.

В дополнении к решению указывается перечень памятных дат, когда флаг стоит поднимать.

Напомним, ранее сообщалось о том, что предложением размещать на всех государственных учреждениях по территории области красно-черные флаги выступил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.