Киевский суд восстановил в должности уволенную Минздравом ректора университет Богомольца

Административный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Соответствующее решение суда размещено на сайте университета.

Как отмечается, решением суда остановлено действие пункта №3 Приказа МОЗ, которым ректора было отстранено на 2 недели в связи с проверкой. Этим же пунктом приказа Минздрав незаконно возложил обязанности ректора на Михаила Захараша.

Напомним, 20 февраля Министерство здравоохранения Украины отстранило Екатерину Амосову от выполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Как сообщали в ведомстве, Амосову отстранили из-за срыва экзамена, который должны были сдать студенты-стоматологи.