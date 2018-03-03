На реконструкцию николаевского ж/д вокзала в 2018 год будет выделено 10 миллионов, - нардеп Жолобецкий

На реконструкцию Николаевского железнодорожного вокзала в 2018 году будет выделено 10 миллионов гривен, с возможностью дополнительного финансирования в течение года.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Александр Жолобецкий.

«Побывал в офисе ПАО «Укрзалізниця», встретился с Евгением Кравцовым, руководителем ведомства. Евгений Павлович подтвердил, что 89 миллионов на реконструкцию Николаевского железнодорожного вокзала включены в финансовый план «Укрзалізниці», - написал Жолобецкий.

Также он отметил, что в 2018 году на реконструкцию ж/д вокзала в Николаеве будет выделено 10 миллионов гривен. При этом, финансирование будет произведено по итогам первого полугодия. По словам Жолобецкого, в зависимости от финансового состояния «Укрзалізниці», возможно дополнительное выделение денежных средств на объект. Однако основное финансирование планируют начать в 2019 году.

«Также я задал вопрос, который поднимался областными депутатами на последнем заседании нашей рабочей группы о том, чтобы рассмотреть возможность перепроектирования фасадной части здания Николаевского вокзала нашими архитекторами. Евгения Павлович ответил, что такое вполне возможно. Теперь нам остаётся только привлечь, желающих поучаствовать в этом процессе николаевских архитекторов, к такой работе», - написал нардеп.

Кроме того, нардеп сообщил, что, по словам Евгения Кравцова, рассматривается вариант передачи Николаевского железнодорожного вокзала в концессию, однако для этого необходимо найти инвесторов.

«Пока, желающих взять хотя бы один ж/д вокзал из предложенных, отремонтировать его по современному образцу и работать – нет», - отметил Жолобецкий.

Нардеп также добавил, что Евгений Кравцов сказал о том, что Кабмин своим распоряжением утвердил проект «Укрзалізниці» «Реконструкция участка железнодорожного транспорта Долинская-Николаев с повышением пропускной способности направления Знаменка-Долинская-Николаев».

«Реконструкция участка продлится 33 месяца, а общая сметная стоимость составит около 6 млрд грн. Работы будут финансироваться за счет кредитных средств международных финансовых организаций» - написал Жолобецкий.

Напомним, что за три года реконструкция ж/д вокзала в Николаеве подорожала на 28 миллионов – в облсовете решили не «умничать».