«Я вообще боюсь высоты», - олимпийский чемпион из Николаева Абраменко рассказал о том, как пришел в спорт

Александр Абраменко Николаевский фристайлист Александр Абраменко с детства боялся высоты, однако пошел заниматься фристайлом.

Об этом сообщает NikLife.

Так, в детстве Абраменко занимался футболом, но, несмотря на боязнь высоты, принял предложение от тренера заняться фристайлом.

— На самом деле, я вообще боюсь высоты. Но, когда мы прыгаем, я не успеваю сориентироваться и осознать, что это высоко, поэтому не успеваю испугаться . Когда я начал заниматься фристайлом, я еще не знал, что это за вид спорта. Я просто пришел в зал, увидел кучу батутов и дорожку. Это был просто рай для ребенка. Тоесть, мне разрешали делать все, что я хочу. Поэтому, меня, как пацана, это зацепило. А когда я уже узнал, что такое фристайл, увидел трамплин и мне сказали, что с него даже прыгать можно, мне стало еще более интересно. Поэтому, был интерес шагать дальше, - рассказал он.

Однако, с тренером у него возникли разногласия и спортсмену пришлось на некоторое время уйти из команды.

— Предыдущему тренеру, видимо, не нужен был результат. Ему было интересней играть в начальника и подчиненных. То время я вспоминаю с нехорошими оущениями, - отметил чемпион.

В то же время Абраменко заявляет, что от предложения сменить украинское гражданство на российское, он отказался.

— Мне предлагали смену гражданства. Это было давно, перед Олимпиадой в Сочи. Тогда, мне и еще одному украинцу предложили сменить гражданство на российское, но мы отказались. Однако нашлись белорусы, которые согласились и пошли на такой шаг, - заявил фристайлист.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко вручил чемпиону ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу Александру Абраменко и главному тренеру сборной команды Украины по фристайлу Энверу Аблаеву ордена «За заслуги» III степени.