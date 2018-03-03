Университет имени Пилипа Орлика продемонстрировал жителям Николаева аппаратуру для обучения студентов-медиков

Университет имени Пилипа Орлика продемонстрировал жителям Николаева аппаратуру и оборудование для обучения студентов-медиков.

Об этом сообщает пресс - служба учебного заведения.

Залогом достойного образования являются классные преподаватели, современная техническая база и возможность практической подготовки будущих специалистов.

В феврале Международный классический университет имени Пилипа Орлика на встрече с жителями Николаева провел презентацию медицинского центра «РеаМед», который не только осуществляет всестороннюю помощь населению города, но и, как элемент структуры университетского комплекса, обеспечивает практическую подготовку студентов вуза.

Чем интересен такой комплекс, и какой аппаратурой и технологиями может похвастаться «РеаМед»? Именно эти вопросы рассматривались на презентации центра. Гости получили возможность ознакомиться с уникальными процедурами:

- карбокситерапией (обкалывание углекислым газом, прекрасно снимающее воспаления, отечность и боль при проблемах с суставами); - сухими углекислыми ваннами (незаменимая процедура при нарушениях периферического кровообращения и трофики конечностей); - сухим импульсным вытяжением позвоночника и суставов (неотъемлемая часть лечения при артрозах и остеохондрозе); - фокусной ударно-волновой терапией (обезболивает, позволяет восстановить подвижность суставов и позвоночника при дегенеративных процессах, дает возможность избежать операции по замене суставов); - прессотерапией (аппаратный лимфодренаж, обладает выраженным противоотечным эффектом, укрепляет сосудистую стенку, способствует похудению, эффективно борется с целлюлитом, используется в лечении и профилактике варикоза); - криосауной (позволяет быстро и безболезненно худеть, избавляться от целлюлита, укрепить сосуды, повысить иммунитет); - аппаратом для внутривенного лазерного облучения крови (очищает кровь, снимает воспалительные процессы, регулирует артериальное давление, препятствует образованию тромбов и улучшает состояние сосудов, укрепляет иммунитет); - комплексными методиками постинсультной реабилитации; - полным спектром современного физиотерапевтического оборудования и другими прогрессивными методиками восстановительного лечения.

Примечательно, что большинство процедур центра представлены в ведущих европейских здравницах, и очень радует, что у жителей Николаева есть возможность получить медицинские услуги европейского уровня в родном городе.

Центр «РеаМед» планирует и в дальнейшем проводить презентационные встречи, где у гостей и жителей Николаева будет возможность не только ознакомиться с новинками медицины, но и посетить лекции специалистов Центра на актуальные темы, касающиеся здоровья, получить экспресс-консультации семейного доктора, невропатолога, кардиолога, ортопеда-травматолога, реабилитолога и др.

Следующая презентационная встреча жителей города: старшеклассников, абитуриентов, их родителей, медицинских работников, потенциальных клиентов центра состоится 16 марта в 13.00 по адресу г.Николаев, ул. Шнеерсона (К.Либкнехта), 12. Более подробную информацию о программе встречи можно получить по тел. 37-61-19, на сайте https://www.reamed.com.ua, либо на странице в ФБ https://www.facebook.com/reamed.center/