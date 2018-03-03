На ближайшие сутки Николаевщине прогнозируют мокрый снег и резкие перепады температуры

В Николаевской области в ближайшие сутки, 3 марта, ожидается осложнение погодных условий.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, синоптики прогнозируют осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед и снежный накат. Также ожидаются резкие колебания температуры воздуха в течение суток и повышение температуры воздуха от 2˚ мороза до 2˚ тепла.

Отмечается, что уже в воскресенье, 4 марта, на территории области прекратятся осадки, а температура воздуха ночью достигнет до 8-13˚ мороза, а днем ​​до 3-8˚ мороза.

Напомним, что на Николаевщине коммунальные службы устраняют последствия непогоды - обесточено 14 населенных пунктов.