В Братиславе десятки тысяч людей вышли на митинг в память о расстрелянном журналисте: «Долой, мафия, из моей страны!»

В двадцати пяти городах Словакии тысячи людей вышли на митинг в память об убитом журналисте Яне Куцяке.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Напомним, в Словакии убили 27-летнего журналиста-расследователя сайта Aktuality.sk вместе с его девушкой. Их тела были найдены вечером 25 февраля. Ян Кучак в своих материалах освещал связи бизнесменов с политиками. Его последняя статья, опубликованная 9 февраля, посвящена подозрениям в налоговом мошенничестве, связанном с роскошным жилым комплексом в Братиславе.

В пятницу, 2 марта, тысячи людей вышли на митинг в память об убитом на прошлой неделе журналисте-расследователе Яне Куцяке и его подруге. В митинге в Братиславе принял участие президент страны Андрей Киска.

Вместе с фотографиями журналиста демонстранты держали в руках баннеры с надписями: «Долой, мафия, с моей страны», «Атака на журналистов = нападение на всех нас» и другие.

Отмечается, что вспоминали 2 марта убитого журналиста и в двух десятках городов за рубежом, в Лондоне, Париже и Брюсселе.

Ранее сообщалось, что министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку 28 февраля после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле, однако ее самой в авто не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.

Как известно, 16 апреля 2015 года в Киеве был убит бывший шеф-редактор издания «Сегодня» Олесь Бузина. Около 13:20 двое неизвестных в масках застрелили Бузину возле его дома, после чего скрылись на автомобиле. В тот же день милиция нашла автомобиль, на котором, предположительно, передвигались убийцы Бузины.