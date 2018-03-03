Николаевский военный комиссариат направил более 240 резервистов в воинские части ВСУ

Николаевский областной военный комиссариат с 27 февраля направил в воинские части Вооруженных сил Украины и учебных центров более 250 резервистов оперативного резерва первой очереди и военнообязанных.

Об этом сообщают в Николаевском областном военном комиссариате.

Так, в течение месяца резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки. Для подготовки специалистов связи направили 28 военнообязанных в объединенный учебно-тренировочного центра войск связи города Полтава.

По словам военного комиссара Николаевского областного военного комиссариата полковника Сергея Иванова, подготовка в учебных центрах стала более качественной и основательной, чем в предыдущие годы, потому что большинство инструкторов и преподавателей имеют боевой опыт.

- Цель собрания комплексная, начиная от совершенствования индивидуальных навыков резервистов, с учетом современной специфики выполнения армейскими подразделениями задач, к боевого слаживания в составе своего подразделения и воинской части, - рассказал он.

В то же время заместитель военного комиссара - начальник мобилизационного отдела Николаевского областного военного комиссариата Виталий Кулиш подчеркнул, что сегодня важно не потерять подготовленных военнослужащих, которые увольняются со службы и принимали непосредственное участие в боевых действиях.

- Резервистов приказом Генерального штаба запрещено во время сборов привлекать к несению службы в нарядах, хозяйственных работах. Никаких строевых тренировок и лекций, только активная, практическая боевая подготовка «в поле», - подчеркнул он.

Также заместитель военного комиссара по работе с личным составом Николаевского областного военного комиссариата Александр Жолудь отметил, что сегодня они ведут активную работу по заключению контрактов с резервистами.

- Мы рассматриваем эту категорию военнослужащих в качестве приоритетной для заключения с ними контрактов и комплектования ими воинских частей Вооруженных Сил Украины, - отметил он.

К сведению граждан по финансовому обеспечению данной категории:

Согласно приказа Министра обороны Украины от 12.03.2007 года №80 «Об утверждении Инструкции об условиях выплаты денежного обеспечения и поощрения военнообязанных и резервистов, денежной выплаты резервистам» осуществляются следующие выплаты за 30 дней сборов: 1) суточные (в соответствии с воинского звания) от 360 до 720 гривен.

2) денежная выплата за период сборов (согласно воинского звания)

от 2643 до 3524 гривен.

3) военнообязанные, которые в день собрания не работают, за период сборов

(30 дней) выплачивается денежное обеспечение в размере 3723 гривен.

4) единовременное денежное поощрение за год от 1600 до 2800 гривен.

Отмечается, что каждому резервисту на время проведения собрания гарантируют сохранение рабочего места, государственное страхование, питание и бесплатное медицинское обеспечение.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине резервисты с десантниками оттачивали мастерство вести огонь из зенитной установки.