«Нужны были не следственные действия, а карательная операция», - нардеп Корнацкий о столкновениях под ВР

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3793 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2275)   

Аркадий Корнацкий
Народный депутат Украины от БПП Аркадий Корнацкий заявил, что столкновения между полицией и  протестующими под Верховной Радой были карательной операцией со стороны силовиков.

Данное заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

По мнению Корнацкого, полиция могла провести следственные действия в палаточном городке в любой день, так как через его территорию свободно ходили люди.

 

 

 

Напомним, что в Киеве в субботу, 3 марта, возле палаточного городка под Верховной Радой происходили столкновения между полицией и протестующими. Участники протеста сообщают, что правоохранители задержали всех, кто находился в лагере. После силовики демонтировали палаточный городок и обнаружили там взрывчатые вещества.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество