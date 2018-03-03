«Нужны были не следственные действия, а карательная операция», - нардеп Корнацкий о столкновениях под ВР

Аркадий Корнацкий Народный депутат Украины от БПП Аркадий Корнацкий заявил, что столкновения между полицией и протестующими под Верховной Радой были карательной операцией со стороны силовиков.

Данное заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

По мнению Корнацкого, полиция могла провести следственные действия в палаточном городке в любой день, так как через его территорию свободно ходили люди.

Напомним, что в Киеве в субботу, 3 марта, возле палаточного городка под Верховной Радой происходили столкновения между полицией и протестующими. Участники протеста сообщают, что правоохранители задержали всех, кто находился в лагере. После силовики демонтировали палаточный городок и обнаружили там взрывчатые вещества.