Центральный райсуд Николаева продлил срок пребывания под стражей «Капитану Какао», обвиняемому в подготовке массовых беспорядков

Жителю Одессы экс-офицеру Сергею Долженкову, известному также как «Капитан Какао», продлили срок содержания под стражей.
Об этом сообщают в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.
Напомним, что Долженкову сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве и Одессе.
В ходе подготовительного судебного заседания Центральный райсуд Николаева назначил уголовное производство к судебному разбирательству по существу на 10:00 12 апреля 2018 года.
Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Долженкову срока действия ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отмечается, что судебное разбирательство уголовного производства будет происходить в непрерывном режиме.
Как известно, ранее Долженков обвинялся в причастности к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Но 18 сентября горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, приведших к трагедии 2 мая. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.
Как известно, после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов дела 2 мая Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве и Одессе. Позже Евгения Мефедова отпустили для обмена на украинцев, которые находятся в плену у боевиков. Долженков же остался в СИЗО.
Сергей Долженков является экс-офицером украинской милиции, а его отец - генерал Александр Долженков был ректором Одесского государственного университета внутренних дел. В мае 2015 года суд восстановил его в должности после увольнения, связанного с бойней, которую устроил его сын.