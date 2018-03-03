Центральный райсуд Николаева продлил срок пребывания под стражей «Капитану Какао», обвиняемому в подготовке массовых беспорядков

Сергей Долженков Жителю Одессы экс-офицеру Сергею Долженкову, известному также как «Капитан Какао», продлили срок содержания под стражей.

Об этом сообщают в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Напомним, что Долженкову сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве и Одессе.

В ходе подготовительного судебного заседания Центральный райсуд Николаева назначил уголовное производство к судебному разбирательству по существу на 10:00 12 апреля 2018 года.

Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Долженкову срока действия ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что судебное разбирательство уголовного производства будет происходить в непрерывном режиме.

Как известно, ранее Долженков обвинялся в причастности к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Но 18 сентября горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, приведших к трагедии 2 мая. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.