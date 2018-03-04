В 2017 году самой популярной для подделки мошенниками стала купюра в 500 гривен, - Нацбанк

По итогам 2017 самой популярной банкнотой для подделки мошенниками стала купюра в 500 гривен.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Национального банка Украины.

Так, преимущественно поддельные банкноты номиналом 500 гривен были образца 2016 года.

«Результаты 2017 свидетельствуют об увеличении фактов выявления поддельных банкнот номиналом 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года. Их количество составляет 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты», - говорится в сообщении.

В то же время из обращения изымали поддельные 200 гривен (7%), 100 гривен (17%) и 50 гривен (13%). Отмечается, что банкноты номиналами 1 гривна, 2 гривны, 5 гривен, 10 гривен и 20 гривен составляют всего 2% от общего оборота.

Отмечается, что 81% поддельных банкнот гривны изготавливался с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные 19% - ​​полиграфическим способом.

«Чаще всего обнаружены поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитена и тому подобное. В 2017 году также были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания и банкоматы с функцией приема наличных», - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Нацбанке, по итогам 2017 года уровень подделки банкнот национальной валюты является относительно низким.

«Количество изъятых из обращения в банковской системе Украины поддельных банкнот гривны в прошлом году составила 0,00036% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении. То есть, на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 3,6 шт. подделок. Для сравнения, в странах Евросоюза по итогам 2017 этот показатель составлял примерно 33 шт. поддельных банкнот евро», - сообщили в НБУ.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который в банке пытался положить себе на счет 300 тысяч фальшивых гривен.