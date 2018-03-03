«Подбросили в лучших ментовских традициях», - Саакашвили считает, что найденные гранаты в палаточном городке под ВРУ учебные

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявляет, что протестующим под Верховной Радой подбросили учебные гранаты.

Об этом говорится в его видеообращении по поводу сноса палаточного городка под зданием парламента в субботу.

«Я категорически осуждаю действия Порошенко, Авакова, Луценко и олигархата. Как всегда, они лгут и обманывают. Подбросили в лучших ментовских традициях учебные гранаты, говорят о каком-то скопления оружия. Когда за все это время не было ни одного серьезного инцидента в этом лагере», - заявил Саакашвили.

Как известно, утром 3 марта у палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими. В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств.

Позже, представители полиции демонтировали палатки возле Верховной Рады. По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий в палаточном городке было изъято девять гранат РГД-5, запалы, «коктейли Молотова» и пять дымовых мин.