Исследователи нашли на телах древнейших мумий фигурные татуировки 18+

В Британской музее археологи обнаружили древнейшие фигурные татуировки на коже двух египетских мумий.

Об этом сообщает Громадське радио, ссылаясь на сайт музея.

Так, темные пятна на руке мумии мужчины, известной как «Человек Гебелейн А», оказались фигурными татуировками двух рогатых животных. Их условно идентифицировали как дикого быка (длинный хвост, сложные рога) и овцу (извилистые рога, горбатое плечо).

Отмечается, что его мумию нашли еще 100 лет назад, а результаты компьютерной томографии указывали на то, что он погиб от удара ножом в спину в возрасте от 18 до 21 года. Однако только теперь удалось с помощью инфракрасной спектроскопии выявить, что именно было этими пятнами.

Также несколько татуировок есть на коже женской мумии, известной как «Женщина Гебелейн». На ее правом плече представлены четыре маленькие символы в форме S. Татуировки у обоих мумий сделаны под кожу, скорее всего, с помощью сажи.

Отмечается, что оба тела были похоронены в неглубоких могилах без специальной мумификации, а так хорошо они сохранились благодаря климатическим условиям пустыни. Радиоуглеродная датировка указывает, что эти люди жили между 3351 и 3017 годом до нашей эры, незадолго до того, как эти земли объединил первый фараон.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли гробницу возрастом более 4 тысяч лет, в которой похоронена жрица.