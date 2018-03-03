В Минэнергитики Украины предложили возобновить учебный процесс в школах с 5 марта

Министерство энергетики и угольной промышленности решил снять ограничения по газоснабжению и предложил возобновить учебный процесс в учреждениях образования с 5 марта.

Об этом сообщил директор по персоналу магистральных газопроводов Украины Максим Белявский на своей странице в Facebook.

«Кризисный комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению учебных заведений и предложил Минобразования восстановить их работу с 5 марта 2018», - написал Белявский.

Напомним, что с 2 марта в Украине вводится пятидневный национальный план действий по экономии газа. В то же время губернатор Савченко заявил, что на Николаевщине школы не будут останавливать учебу для экономии газа.

В то же время Министерство образования и науки Украины рекомендовало учебным заведениям возобновить работу с 12 марта.