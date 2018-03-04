Губернатор Савченко вступился за силовиков, жестко задержавших протестующих под Радой: «Здесь нет издевательства или унижения»

Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко высказался в поддержку сотрудников полиции, которые с применением силы задерживали митингующих у Верховной Рады Украины.

Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, «еще перед началом службы правоохранители учатся осуществлять задержание в соответствии с действующим законодательством и строгими инструкциями, в которых четко прописаны условия, как действовать при задержании и конвоировании людей».

«Это фото - очень удачно зафиксирован момент, секунда между задержанием (одеванием наручников) и тем, как правоохранители поднимают людей, чтобы отвести. И сейчас этот момент пытаются показать как унижение или издевательство над людьми. Хочу заметить - здесь нет издевательства или унижения. Опять неугомонные зрадофилы пытаются все перевернуть и подать информацию, что действия силовиков были неверными и незаконными. Но вы лучше обратите внимание на то количество оружия, которое находилась в палаточном городке, и на остальные вещи...» – написал Савченко.

«Я понимаю - много людей, которые прошли фронт, сегодня имеют достаточно оружия, чтобы не только обороняться, но и нападать. Но простите, пожалуйста, - мы или строим государство и все равны перед законом, или надо прекратить это навсегда. Просто осознайте это», - резюмировал глава Николаевской ОГА.

Напомним, утром 3 марта у палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими, в результате которых были задержаны несколько десятков человек, часть из которых получили травмы. Позже все задержанные были отпущены.

В полиции заявили, что на территории лагеря проводятся следственные действия по решению суда в рамках 2 уголовных производств.

Позже, представители полиции демонтировали палатки возле Верховной Рады. По данным правоохранителей, во время проведения следственных действий в палаточном городке было изъято девять гранат РГД-5, запалы, «коктейли Молотова» и пять дымовых мин.

Также прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады.