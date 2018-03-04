«Пока общение с психом остается рискованным предприятием», - Трамп о возможной встрече с Ким Чен Ыном

США готовы к переговорам с Северной Кореей, а вот сам американский президент Дональд Трамп не готов встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом он сказал на пресс-ужине в Белом доме представителям СМИ, сообщает Reuters.

По его словам, ему на днях позвонили из КНДР и предложили обсудить насущные вопросы.

- Я ответил: так мы тоже хотим поговорить, но вы сперва уберите ядерное оружие, – сказал Дональд Трамп.

В то жен время американский лидер не исключил возможности переговоров между США и КНДР, однако напрямую с северокорейским коллегой говорить не намерен.

- Пока общение с психом остается рискованным предприятием, это его проблема, не моя, – подчеркнул президент США.

Отметим, что Трамп говорил о возможной встрече с главой КНДР на ежегодном ужине элитарного клуба вашингтонских журналистов Гридирон, который предполагает юмористические выступления. Поэтому не ясно, что было шуткой в его словах, а что говорил всерьез.