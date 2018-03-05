Чернокожие вместо белых актеров: В Лондоне развесили альтернативные версии плакатов известных фильмов

В начале марта на улицах Лондона стали появляться альтернативные версии плакатов известных фильмов, на которых место белых актеров заняли чернокожие, пишет Mashable.

Акцию организовало движение Legally Black, которое борется с недопредставленностью чернокожих в кино

В числе картин, постеры к которым развесили активисты – «Гарри Поттер и Дары Смерти», «007: Координаты „Скайфолл“» и «Титаник».

На каждом из них есть подпись: «Если вы удивлены, значит, вы видели слишком мало фильмов, где главные роли исполняют черные».

Напомним, ранее сообщалось о том, как производители китайского средства для стирки выпустили рекламный ролик, который многие осудили из-за расизма.