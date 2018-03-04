В США на церемонии Оскар-2018 актеры присоединятся к акции против свободной продажи оружия

В США на традиционной церемонии кинопремии Оскар-2018 известные актеры примут участие в акции против свободной продажи оружия в стране, сообщает People.

По данным издания, гости наденут оранжевые значки, на которых будет изображен флаг США. Аналогичная акция проходила на церемонии вручения «Золотого глобуса», когда звезды, кроме черной одежды, носили значки с надписью «Время вышло» в знак солидарности с жертвами сексуальных домогательств.

некоторые участники Оскара наденут оранжевые значки от организации Everytown for Gun Safety, которая пропагандирует безопасное обращение с огнестрельным оружием, чтобы повысить осведомленность людей в этой теме.

Решение появиться на красной дорожке с такими эмблемами было принято для привлечения внимания к ситуации, которая сложилась вокруг контроля за оружием после стрельбы в одной из школ Паркленда, штат Флорида.

Как сообщалось, в результате трагедии 14 февраля погибло 17 человек. Массовый расстрел учащихся совершил один из бывших учеников школы.

Напомним, сегодня, 4 марта, пройдет юбилейная, 90-я церемония, вручения премии Оскар-2018 за достижения в области кинематографа в Лос-Анджелесе в театре Долби. В этом году академики выбрали девять фильмов, которые будут бороться за Оскар в категории «Лучший фильм»: «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Форма воды», а также «Три билборда на границе Эббинга», «Миссури».

По данным оргкомитета, церемонию вручения главной кинопремии года будут транслировать в 225 странах. Красная дорожка Оскара начнется в воскресенье в 18:30 по местному времени, а сама церемония – в 20:00. В Украине трансляция Оскара 2018 состоится в ночь с 4 на 5 марта. Прямая трансляция красной дорожки Оскара 2018 начнется в 01:30, в то время как сама церемония – в 03:00 по киевскому времени.