Станция «Юнона» передала на Землю новый снимок «сумеречной зоны» Юпитера

Станция «Юнона» передала на Землю новый снимок южного полюса Юпитера, сообщает NASA.

Как подчеркивают исследователи, на снимке можно заметить ураганы и клубящиеся облака газового гиганта, которые распространяются до экватора планеты. Кроме того, на изображении также можно увидеть терминатор Юпитера – линию раздела «дневной» и «ночной» стороны планеты.

«Юнона» сделала снимок 7 февраля во время 11 подлета к Юпитеру. В этот момент аппарат находился на расстоянии 120553 километров от пика облаков планеты.

«Юнона» была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers. До «Юноны» на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но «Юнона» первой в истории будет совершать облет планеты через ее полюса.

Аппарат прибыл на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет и будет передавать на землю новые снимки. После завершения работы зонд будет уничтожен.