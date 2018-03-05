Оскар-2018: названы все победители главной кинопремии года

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В Лос-Анджелесе 4 марта в театре Dolby Theatre прошла девяностая церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар 2018».

Главную награду в категории «Лучший фильм года» завоевал фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». «Форма воды» — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, которое вырастили в секретной американской лаборатории. Действие происходит в 1960-е годы. Картина стала лидером по числу номинаций — ее представили в 13 категориях.

Кроме того, фильм получил еще три «Оскара»: за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.

На главную награду в этом году также претендовали «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Темные времена», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Зови меня своим именем», «Дюнкерк» и «Секретное досье».

Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд. Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Джеймс Эйвори

Полный список победителей 90-й кинопремии Оскар:

- Лучший фильм – Форма воды

- Лучший режиссер — Гильермо Дель Торо (Форма воды)

- Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд (Три билборда…)

- Лучший актер — Гэри Олдман (Темные времена)

- Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл (Три билборда…)

- Лучший грим и прически – Темные времена

- Лучший дизайн костюмов – Призрачная нить

- Лучший документальный полнометражный фильм – Икар

- Лучшее сведение звука – Дюнкерк

- Лучший звуковой монтаж – Дюнкерк

- Лучший художник-постановщик – Форма воды

- Лучший фильм на иностранном языке – Фантастическая женщина

- Лучшая актриса второго плана – Элисон Джени (Я, Тоня)

- Лучший короткометражный анимационный фильм – Дорогой баскетбол

- Лучший полнометражный анимационный фильм – Коко

- Лучшие визуальные эффекты – Бегущий по лезвию 2049

- Лучший монтаж – Дюнкерк

- Лучший документальный короткометражный фильм – Рай – это пробка на 405-м шоссе

- Лучший короткометражный игровой фильм – Немой ребенок

- Лучший адаптированный сценарий – Зови меня своим именем

- Лучший оригинальный сценарий – Прочь

- Лучший оператор – Бегущий по лезвию 2049

Роджер Дикинс
Лучший актер — Гэри Олдман. Фильм «Темные времена»

В этом году Оскар празднует юбилей — это 90-я церемония награждения за заслуги в области кинематографа.

Роман Свиридов

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