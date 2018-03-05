Оскар-2018: названы все победители главной кинопремии года

В Лос-Анджелесе 4 марта в театре Dolby Theatre прошла девяностая церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар 2018».
Главную награду в категории «Лучший фильм года» завоевал фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». «Форма воды» — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, которое вырастили в секретной американской лаборатории. Действие происходит в 1960-е годы. Картина стала лидером по числу номинаций — ее представили в 13 категориях.
Кроме того, фильм получил еще три «Оскара»: за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.
На главную награду в этом году также претендовали «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Темные времена», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Зови меня своим именем», «Дюнкерк» и «Секретное досье».
Полный список победителей 90-й кинопремии Оскар:
- Лучший фильм – Форма воды
- Лучший режиссер — Гильермо Дель Торо (Форма воды)
- Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд (Три билборда…)
- Лучший актер — Гэри Олдман (Темные времена)
- Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл (Три билборда…)
- Лучший грим и прически – Темные времена
- Лучший дизайн костюмов – Призрачная нить
- Лучший документальный полнометражный фильм – Икар
- Лучшее сведение звука – Дюнкерк
- Лучший звуковой монтаж – Дюнкерк
- Лучший художник-постановщик – Форма воды
- Лучший фильм на иностранном языке – Фантастическая женщина
- Лучшая актриса второго плана – Элисон Джени (Я, Тоня)
- Лучший короткометражный анимационный фильм – Дорогой баскетбол
- Лучший полнометражный анимационный фильм – Коко
- Лучшие визуальные эффекты – Бегущий по лезвию 2049
- Лучший монтаж – Дюнкерк
- Лучший документальный короткометражный фильм – Рай – это пробка на 405-м шоссе
- Лучший короткометражный игровой фильм – Немой ребенок
- Лучший адаптированный сценарий – Зови меня своим именем
- Лучший оригинальный сценарий – Прочь
- Лучший оператор – Бегущий по лезвию 2049
В этом году Оскар празднует юбилей — это 90-я церемония награждения за заслуги в области кинематографа.