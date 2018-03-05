Оскар-2018: названы все победители главной кинопремии года

В Лос-Анджелесе 4 марта в театре Dolby Theatre прошла девяностая церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар 2018».

Главную награду в категории «Лучший фильм года» завоевал фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». «Форма воды» — история о любви женщины-инвалида и чудовища-амфибии, которое вырастили в секретной американской лаборатории. Действие происходит в 1960-е годы. Картина стала лидером по числу номинаций — ее представили в 13 категориях.

Кроме того, фильм получил еще три «Оскара»: за лучшую режиссуру, оригинальный саундтрек и работу художников-постановщиков.

На главную награду в этом году также претендовали «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Темные времена», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Зови меня своим именем», «Дюнкерк» и «Секретное досье».

Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд. Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Джеймс Эйвори

Полный список победителей 90-й кинопремии Оскар:

- Лучший фильм – Форма воды - Лучший режиссер — Гильермо Дель Торо (Форма воды) - Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд (Три билборда…) - Лучший актер — Гэри Олдман (Темные времена) - Лучший актер второго плана – Сэм Рокуэлл (Три билборда…) - Лучший грим и прически – Темные времена - Лучший дизайн костюмов – Призрачная нить - Лучший документальный полнометражный фильм – Икар - Лучшее сведение звука – Дюнкерк - Лучший звуковой монтаж – Дюнкерк - Лучший художник-постановщик – Форма воды - Лучший фильм на иностранном языке – Фантастическая женщина - Лучшая актриса второго плана – Элисон Джени (Я, Тоня) - Лучший короткометражный анимационный фильм – Дорогой баскетбол - Лучший полнометражный анимационный фильм – Коко - Лучшие визуальные эффекты – Бегущий по лезвию 2049 - Лучший монтаж – Дюнкерк - Лучший документальный короткометражный фильм – Рай – это пробка на 405-м шоссе - Лучший короткометражный игровой фильм – Немой ребенок - Лучший адаптированный сценарий – Зови меня своим именем - Лучший оригинальный сценарий – Прочь - Лучший оператор – Бегущий по лезвию 2049

Роджер Дикинс Лучший актер — Гэри Олдман. Фильм «Темные времена»

В этом году Оскар празднует юбилей — это 90-я церемония награждения за заслуги в области кинематографа.